Juhtkiri | Toiduametile päitsed pähe? 

Kui varem on veterinaar- ja toiduametile toiduohutuse tagamisel ette heidetud (ka ametlikes auditites) tegevusetust, siis nüüd tuleb küsida, ega amet pole kontrollide ja muu järelevalvetegevusega hoopis liiale läinud, kasutades sunnimeetmeid ühe tootja kiusamiseks. Seda uurib nüüd kohus. Kurioosseks teeb kogu loo aga see, et ettevõtjat, kelle kalatoodangust leiti ohtlikku listeeriabakterit, utsitas kohtusse pöörduma maaeluminister ise, kelle haldusalasse VTA kuulub. Minister pole rahul VTA tegevusega, eriti mis puudutab avalikkusele edastatud sõnumeid – olgugi et viimane erakorraline toiduohutuse audit heidab ametile ette, et võimalike ohtude kohta informatsiooni jagamisel ollakse enamasti liiga kitsi.

Paraku paneb ministri selline sekkumine kahtluse alla veterinaar- ja toiduameti sõltumatuse. Kui tarbijal on vähimgi kahtlus, et amet ei lähtu oma tegevuses mitte niivõrd võimaliku ohu võimalikult kiirest kõrvaldamisest, kuivõrd näiteks kellegi isiklikest eelistustest, õõnestab see ajapikku usku, et turule ja poodidesse jõuab tõepoolest vaid ohutu toidukaup. Ettevõtjad on oma huvide kaitsmise nimel niigi maksimaalselt väljas, ministri ülesanne on aga leida tasakaal eri huvide vahel.