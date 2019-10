Seisukoht | Purustage teise samba needus! 

Miks ma peaksin panku nuumama? Kui mõelda aplale inflatsioonile, siis on selge, et häbiväärselt niru tootlusega teine sammas ei muuda minu vanaduspäevi eriti helgemaks. Paki vaarikavarreteed ehk saaksin poest osta ja üht-teist veel. Ent praegu saan sama raha eest kindlasti rohkem kui aastakümnete pärast.

Seega olen ma kindlasti üks neist, kes võimaluse tekkides võtavad teise sambasse kogunenud raha välja, et see kohe ära kulutada. Aeg on raha – ja kuna mul praegu töö-kodu-hobide-seltsielu kõrvalt jääb vaba aega üle üsna napilt, siis pean sellevõrra rohkem kulutama. Näiteks ostma seeni turult, sest mul pole aega ise metsa minna.