Margus Murakas | Ott Tänak näitas taas oma meisterlikkust, Toyota pole tehnilistest muredest hoolimata risu

Laupäevane probleem tagaluugi, tagumise kaitseraua ja müraga, mistõttu ei kuulnud Ott legendi kõige paremini, on Toyota sünnivalu. Ma ei süüdistaks Toyotat, et nende auto on risu ja tehniliste probleemidega ei saada hakkama. Nad on MM-sarjas kõige uuemad, neil käib ju alles kolmas hooaeg, mistõttu on murede tekkimine loogiline. Keegi ei tee vigu meelega ning meeskond on tulemusele pühendanud.