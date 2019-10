GALERII | Mõisakülas läks linnavalitsus ja muuseum põlema 

Vallamaja töötaja oli saanud tulekahjuhäire ning läks asja kontrollima. Selgus et vallamaja oli suitsu täis. Ventilatsioooniruumi juures avastas ta, et see on lausleekides. Kohale kutsuti päästjad.

Kui päästjad sündmukohale jõudsid, siis oli tulekahju juba mõlemal korrusel. Maja oli paksult suitsu täis.