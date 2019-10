Eesti uudised Valge sai ja rukkileib taanduvad eestlaste toidulaualt Toimetas Katrin Rohtla , täna, 12:36 Jaga: M

Sai. Foto: Jörgen Norkroos

Viimane kümnend on kahandanud Eesti elanike leiva-saiasöömist umbes kolmandiku võrra. Iseäranis on vähenenud tavalise valge saia ja klassikalise rukkileiva söömine, nende asemele on tulnud seemneleivad ja sepikud, ent neidki süüakse kokkuvõttes vähem kui varem.