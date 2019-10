Aeg lendab! Maailma kalleimat ravi saanud pisike Annabel on juba seitsmekuune 

"Nii hea on olla tagasi! Kodus olles tunneb Annabel suurt rõõmu eelkõige maitsvast toidust ja pikkadest jalutuskäikudest, sest jahe ja värske õhk on kui uinuti, mis viib pisikese magusasse ja pikka tudusse. Muidugi on pärast head tudu mõnus võtta kapist Annabeli lemmik Põnni püree. Näeme, kuidas Annabeli silm särab olles kodus tagasi. Eesti aega sisseelamiseks läks meil umbes nädal ning tänaseks oleme leidnud enda jaoks mõnusa rutiini," kirjutavad vanemad.