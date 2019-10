Katrin Lust pedofiili poolt vägistatud lapse perelt ära võtmisest: „See ongi ametnike ringkaitse“ 

„ See ongi ametnike ringkaitse, “ kirjutab Lust sotsiaalmeedias suurte tähtedega ja jätkab: „ Olen kurb ja pettunud oma enda kontserni, Postimehe, ajakirjanikes, kes on teinud minu esmaspäevast saadet materdava loo ja seadnud minu ja minu meeskonna töö kahtluse alla, pakkumata mulle isegi vastulause võimalust. “

Postimees nimelt kirjutas loo, kus infot kogudes väidetavalt selgus, et laps võeti eelkõige ema juurest ära seetõttu, et ta saaks abi. Pere ei olnud ise valmis ega huvitatud abi otsimisest.

„Postimees on kirjutanud ametnikke ôigustava loo, ilma et ta ajakirjanik oleks eile viitsinud isegi emaga koha peale sõites kohtuda. Ametnikega räägiti terve päev, emale tehti 4 minutiline kõne. See näitab loo neutraalsust ilmselt kõige paremini.