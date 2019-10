Vägivaldse sadisti kümme koostisosa Daniel Sepa näitel 

Sellistes naisi alandavates perekultuurides aga suureneb poisslastel emotsionaalse intsesti ohvriks langemise oht. Kui füüsilise intsesti puhul rahuldab vanem lapse peal oma seksuaalseid vajadusi, siis emotsionaalne intsest ilmneb sageli peredes, kus ema ei saa isalt piisavalt armastust, vaid pigem alandust ja kannatusi, ning hakkab seepeale alateadlikult oma armastuse allikaks seadma poega – et poeg rahuldaks ta emotsionaalseid vajadusi. See lõhub aga ära lapse igasuguse baasturvalisuse, sest ema muutub lapse osas kohati karistavaks emaks, kohati tunnetega ülekoormavaks partneriks. Last aga omakorda saadab sellistes peredes pidev surve emale meele järgi olla. Tulevikus saavad sellistest poegadest tihtipeale ideaalsed võrgutajad ja naistega manipuleerijad.

Seda on raske mõista ja veel raskem kirjutada, sest meie perekondades saadavad meid paljud mürgised mustrid – samas ei muutu enamik meist vägivaldseteks naisepiinajateks. Tavaline teekond on jõuda võltsmaskuliinse mehelikkuse lõksu – jõuda depressioonini, ületöötamiseni, sõltuvushäireteni.

Haiglaslik valetamine

Danieli, nagu ka paljude teiste naisepeksjate üheks isiksuse koostisosaks on ka haiglaslik valetamine. Kui palusin, et ta lõpetaks oma tuttavatele rääkimise, kuidas ta minuga koostööd teeb, sest see on vale, valetas ta, et ta pole minust kellelegi rääkinud. Samal ajal kinnitavad inimesed kõrvalaknas, et just seda ta rääkinud ongi. Lisaks jäi ta lugematu hulga valedega vahele ka oma videointervjuudes.

Miks vägivaldsed mehed valetavad, on huvitav küsimus. Vägivald sünnib turvatunde loomise ja kontrollivajadusest. Ja see vajadus sünnib sellest, et enamikul vägivaldsetest meestest on lapsepõlves traumaepisoodid, kus nende turvatunne on lõhutud maatasa inimese poolt, keda nad on armastanud ja usaldanud. Mitte kunagi ei hakka vägivaldsust suhtes põhjustama kallaletung tänaval. Küll aga võivad vägivaldseks muutuda lapsed, keda vanemad pole traumade eest osanud kaitsta.

Praegusi lasteaiaõpetajaid ülikoolis harides näidatakse selle mõistmiseks üht YouTube'i dokumentaali „Child of rage“. Lugu vägistatud beebist, kellest kasvas sadist, kuid kes lõpuks heade terapeutide käe all ümber kasvas.

Enda võimsamaks luiskamine