Foto: Lugeja

Lääne-Virumaal Hulja kandis elav lugeja saatis video aasta esimesest suuremast lörtsisajust. Teeilmakeskus hoiatab, et reede öösel vastu laupäeva on oodata pilvkatte hõrenemist, mistõttu on märgadel ja niisketel teepindadel jäätumise oht!