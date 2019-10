Eesti uudised Tartu tõrjub öistelt tänavatelt joomist, mida soosib baaride topsiringlusust Arvo Uustalu , täna, 11:55 Jaga: M

VALUUTA: Topsil on korrektselt kirjas, et selle rahaline väärts on kaks eurot. Foto: Aldo Luud

Augustis panid neli Emajõelinna baari seljad kokku ja alustasid topsiringlusega, mille õilis eesmärk on ühekordsete joogitopside asemel kasutusele võtta korduvkasutatavad. Baaridele märgukirja saatnud linnavalitsuse ettevõtluse osakonnas leitakse, et baarid rikuvad seadust, kuna kliendid tikuvad topsiga linnapeale, kus teatavasti alkoholi tarbida ei tohi.