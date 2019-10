Prints Harry võitleb kõmulehtedega: „Ma kaotasin oma ema ja nüüd pean pealt vaatama, kuidas mu naisest saab samade jõudude ohver.“ 

The Guardian kirjutab, et Harry süüdistab teatud osa meediast selles, et need peavad mõnede inimeste vastu sõda, ilma absoluutselt mõtlemata, kuidas see nende ohvreid mõjutada võib. Ta rõhutab, et objektiivne ja aus ajakirjandus väärib igati tema austust. Ta mõistab, et kohtusse pöördumine võib asja väga koledaks ajada, ent tema hinnangul on see ainuõige. „Ma olen näinud, mis juhtub, kui kellestki, keda ma armastan, tehakse müügiartikkel selliselt, et teda inimesed ei kohtle ega näe teda enam kui päris inimest,“ sõnas emotsionaalne prints, viidates sellega oma emale printsess Dianale, kelle surma põhjustanud õnnetuses süüdistab rahvas sageli kõmulehti. „Ma kaotasin oma ema ja nüüd pean pealt vaatama, kuidas mu naisest saab samade jõudude ohver.“