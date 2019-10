Eesti tudeng šokis: netist tellitud uimasti tõi kaasa süüteomenetluse  

„Enne tellimist tegin kindlaks, et aine, mida ma tellin, on seaduslik. Siis aga tuli tollilt e-kiri. Öeldi, et nad kahtlustavad mind viie doosi LSD tellimises,“ kurdab Peeter oma muret sotsiaalmeedias. „Ma saatsin neile igasuguseid tõendeid: kuvatõmmiseid oma bitcoini-pangamaksetest, tšekid tellimusest ja kinnitusest jms. Aga mingit vastust ei saanud. Kirjutasin neile veel üle, et kas nad said mu kirja koos tõenditega kätte. Ja jälle ei saanud vastust.“