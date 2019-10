Eesti uudised Rahvastepall: lapsed tahavad mängida, aga teadlased ei taha Asso Ladva , täna, 20:45 Jaga: M

GALERII

LAPSED TAHAVAD MÄNGIDA: Suurem osa kehalise kasvatuse õpetajaid ütleb, et lapsed tahavad rahvastepalli mängida. Foto on illustratiivne. Foto: Mati Hiis

„Mujal maailmas on rahvastepalli nimetatud ka põgenemismänguks, sest tavaliselt on nii, et viskajad ja püüdjad on ühed ja samad lapsed ning ülejäänutele jääbki üle põgenemine palli eest,“ ütleb Tartu ülikoolis õpetajaid ja treenereid õpetav Maret Pihu, et sel nädalal Eesti Ekspressi veergudele jõudnud Kanada teadlased pole sugugi mitte esimesed, kes näevad rahvastepalli nime kandvas mängus negatiivseid külgi.