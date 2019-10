Kalaliit kirjas Järvikule: kellele oli vajalik listeeriakriisi esilekutsumine?! 

Eesti Kalaliidu juhataja Valdur Noormägi saatis neljapäeval minister Järvikule järgneva kirja: „Eesti Kalaliit pöördub Teie poole seoses viimasel ajal meedias esitatud väidetega, kus alusetult seostatakse Eesti Kalaliidu liiget M.V.Wooli listerioosipuhanguga Eestis ja teistes Euroopa riikides.

Nii Eesti Kalaliidu liikmed, meie tarnijad sh välispartnerid, aga ka tarbijad ei mõista, kuidas saavad Eesti kalatooted olla ohtlikud olukorras, kus VTA ei ole peatanud kalatöötlemist.

Eesti Kalaliitu kuulub 27 kalapüügi, töötlemise, kasvatamise ning ekspordi või impordiga tegelevat ettevõtjat. Kalaliidu eesmärk on kodumaise kalanduse kui majandusharu arendamine ning kalatoodangu konkurentsivõime tõstmine sise- ja välisturgudel, aidates kaasa soodsa ja tasakaalustatud ärikeskkonna kujundamisele Eestis ning uute turgude leidmisele.

Meedias avaldatud väidete tõttu ohustab Eesti Kalaliidu liikmeid tõsine mainekahju, mis omakorda vähendab tarbijate usaldust Eesti kalatoodete vastu ning haavab tõsiselt tervet sektorit. Toome siinkohal esile, et:

1. Tarbijad on muutunud umbusklikuks kogu Eesti kalatoodangu suhtes, mistõttu on Eesti kalatoodete müük kauplustes märgatavalt vähenenud. Kalaliit saab iga päev kümneid küsimusi selle kohta, kas Eesti kalatooted on ohutud. Kaks suurt jaemüügi partnerit on peatanud Eesti kalatoodete müügi.

2. Ligi 85 % Eesti kalatööstuse toodangust läheb ekspordiks. VTA avaldatud seisukohad on Eesti kalatöötlemise ja kalatoodangu konkurentsivõimet välisturul oluliselt vähenenud. Lepingu on peatanud juba mitmed rahvusvahelised koostööpartnerid. See arv võib märgavalt kasvada, sest saame piiri tagant pidevalt murelikke küsimusi, kas Eesti kalatoodete tarbimine on ohutu. Raskendatud, kui mitte öelda võimatu on käesoleval ajal leida Eesti kalatoodete jaoks uusi turgusid.