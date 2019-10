Ukrainas kukkus alla transpordilennuk, õnnetuses hukkus viis inimest 

Kell 6.45 kadus lennuk Lvivi lennujaama kontrolltorni radarilt. Lennujaamast oli see tol hetkel umbes 13 ja poole kilomeetri kaugusel. Otsekohe alustasid lennujaama töötajad otsinguid, et õhumasin üles leida. Riiklik päästeteenistus sai väljakutse 25 minutit pärast lennukiga ühenduse kaotamist. Kell 7.29 õnnestus ühel lennuki meeskonnaliikmel kontakti saada ning lennujaama informeerida, et pidid hädamaanduma.