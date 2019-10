Erik Obermann: eredalt põlenud ja kiirelt kustunud kunstnik 

„Erik Obermann oli üks neist, kes oleks leidnud armu kunstijumalanna palge ees, ei leidnud aga seda mitte elujumalanna palge ees,“ kirjutab Friedebert Tuglas oma toakaaslasest Pariisi kuulsas kunstnikekoloonias La Ruche, mesipuu. Vaid 19aastase Obermanni eluviisidest räägiti imesid, aga kõik olid ühel arvamisel, et tal maalikunstnikuks suur and on, lisab kunstijüngri hea tuttav Pariisi-päevadelt Ferdinand Kull.