GALERII | Lionsi heategijad 56 riigist marssisid Tallinnas 

Lionsid on eeskätt tuntud oma heategevusprojektidega. „Sel aastal kogusime annetusi diabeedikoerte koolituseks,“ sõnas ürituse peakorraldaja Kalle Elster. Hüpokoer ehk diabeedikoer on õpetatud hindama oma peremehe veresuhkru madalat taset lõhna järgi ja sellest peremehele märku andma. „Kogutud annetusfondi suurus on 12 000 eurot ja see antakse üle Eesti Diabeediliidule pühapäeval toimuval lõputseremoonial,“ lisas Elster.