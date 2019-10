Maailm BREXIT: Boris Johnson on valmis Euroopa Liidult lisaaega paluma Toimetas Greete Kõrvits , täna, 15:20 Jaga: M

Boris Johnson. Foto: Zuma Press/Scanpix

Briti meedia kirjutab, et ehkki varem on peaminister Johnson tagasi lükanud võimaluse, et küsiks Brexiti tarbeks uuesti tähtaega, on ta nüüd, olgu see talle vastumeelne või mitte, selleks siiski valmis. Seda juhul kui 19. oktoobriks euroliiduga kokkuleppele ei jõua. Selleks kohustab teda nüüd ka Ühendkuningriigi seadus.