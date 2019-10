Juhtkiri | Odav kallis õpetaja 

Fakt on aga seegi, et õpetajate töötasudega on poliitikud närutanud kogu taasiseseisvuse aja. Jutust, et õpetaja palk peaks olema vähemalt 1,2 riigi keskmist, on vähe kasu, kui selleni tegelikult ei jõuta. Õpetajaameti väärtustamisest ei kõnele seegi, kui palka tõstetakse vaid napilt niipalju, et ära hoida streigi puhkemist. Pigem on selline suhtumine õpetaja kannatlikkuse ja ohvrimeelsuse ärakasutamine ning näitab, et haridus ei ole tänini riigi prioriteet.