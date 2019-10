KRIITILINE SEIS: Eestis on Euroliidu vanimad õpetajad 

Laupäeval tähistatakse rahvusvahelist õpetajate päeva ning Eestis saab õnnitlusi vastu võtta ebaproportsionaalselt suur osa üle 60 aasta vanuseid haridustöötajaid. Eesti eakate õpetajate protsent oli kaks aastat tagasi Eurostati andmetel 19 (neist 8% üle 65 aasta vanad). Meile järgnesid Itaalia 17 ja Saksamaa 16 protsendiga.

Eesti õpetajate vanuseline suhe on viimastel aastatel püsinud üpris stabiilsena: 2014. aasta statistikas oli 60 või vanemaid õpetajaid 20 protsenti. Vahepealse kolme aastaga oli vanemasse ikka jõudnud üle 400 haridustöötaja, kuid samas Eesti peale kokku lisandus õpetajaid suisa 3200.

Üle 50 aasta vanade õpetajate protsent Euroopa Liidus. Foto: Eurostat

Kui langetada võrdluspiiri 50 aasta peale, on Eestil järjestuses kolmas koht: vähemalt pool sajandit vanad on 49 protsenti ehk ligi pooled õpetajatest. Leedus on see protsent täpselt 50, Itaalias suisa 53. Kõige vähem eakaid õpetajaid on Euroliidu riikidest Maltal – vaid 15 protsenti.

Eestis on ka üks suurimaid õpetajate soolisi ebavõrdsusi Euroopa Liidus: 83 protsenti õpetajatest on naised. Sellega jagab meie haridussüsteem koos Bulgaaria ja Sloveeniaga kolmandat kohta. Leedus on naisõpetajaid 85 protsenti, Lätis suisa 87! Soolise tasakaalu priimused on Luksemburg, Taani, Hispaania ja Kreeka, kus on kahe naise kohta üks meessoost õpetaja.

Õpetajate sooline jagunemine Euroopa Liidus. Foto: Eurostat