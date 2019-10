Katrin Pauts | Ära mölise, kaabakas!  

Naisepeksja, kes oma tegu “siiralt kahetseb” ja ajakirjaniku ees palvehelmeid sõrmitseb - kujutan ette, kui suurt raevu tekitab see vaatepilt vägivallaohvritega tegelevates ametnikes ja psühholoogides. Neile, kes on niisuguste inimestega kokku puutunud kas oma lähiringkonnas või töö kaudu, on läbi lugematute kogemuste ammu teada, et niinimetatud kahetsus ja puhtsüdamlik ülestunnistus on nartsissismi üks väljundeid. Ajendiks on ikka ainult eneseimetlus, ei midagi muud.

Võimalik, et manipulaatorist vägivallatsejale meeldib seejuures ka mõte, kui hõlpsalt ta kaastundliku publiku taas kord ümber sõrme keeras. Vastik on tõdeda, et ilmselt jäi tema ohver neid sõnu uskuma varem juba palju kordi ning küllap varsti, kui karistus kantud, leiab see inimene üha uusi ohvreid. Lehelood siinkohal ei aita, need ei jõua tõelisele sihtrühmale paraku kohale.

Ma ise ei ole küll psühholoog, aga olen perevägivalda väga lähedalt näinud nii oma lapsepõlvekodus kui ka tuttavate puhul. Olen näinud oma silmaga - ja korduvalt! - pealt, kuidas mees ühel päeval naise taburetiga vaeseomaks peksab ja järgmisel päeval tema ees põlvili roomab, anudes andestust ning tuues vägivallatsemise ettekäändeks oma rasket elusaatust. Mitte midagi ometi kunagi ei muutunud.

Olen kursis juhtumiga, kus vägivaldur saadeti kokkuleppemenetluse järel psühholoogi juurde “muutuma” ja ta hakkas nii enda monoloogi kui ka talle osutatavat tähelepanu niivõrd nautima, et tellis kohustuslikele vastuvõttudele lisagi. Muutumisest siiski asja ei saanud ja ega soovi vist algusest peale olnudki, tegemist oli lihtsalt inimesega, kellele osavõtlikke küsimusi esitav psühholoog osutus meelepäraseks peegliks.

Kes tohiks üldse rääkida?

See pole ainuke kurjategija “patukahetsus”, mis on mind viimasel ajal närvi ajanud. Tõsi, Eesti ajakirjandus on veel tagasihoidlik ja tasakaalustatud võrreldes sellega, mis jääb silma välismeediast. Vähemalt minu uudisteajakirjaniku-päevil oli meil toimetuses reegel, et kui ühendust otsis keegi vang, hullemal juhul mõrtsukas, ja soovis südant kergendada, me talle seda võimalust ei pakkunud. Meenub, et ühe hiljutise Ameerika massitulistamise puhul keeldus politsei mõnda aega avalikustamast tulistajate nimesid, sest ei soovinud neile kurikuulsust lubada.

Ja kui keegi ikka otsustab teha oma raseda naise ja kaks väikest last surnuks kägistatud mehe kirjadest raamatu (seegi juhtus õnneks kaugel Ameerikas), siis milliseid ettekäändeid on sellise üllitise vajalikkuse õigustamiseks võimalik leida? Vaevalt ju loeb enamik kurjategijate intervjuusid üllast soovist end harida. Pigem on ajendiks uudishimu, labane sensatsioonijanu ja seesama magus-piinlik kõdi, mis sunnib internetist otsima kuriteopaikade fotosid ja varalahkunud kuulsuste laibakuuripilte.