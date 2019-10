Nädala TOP Top | Kaja suur suu tegi Laarist vanurvaletaja Laur Uudam, arvamustoimetaja , täna, 14:51 Jaga: M

Enam ei kehti Jürgen Ligi kujund Kaja Kallase kaunitest suurtest silmadest, mis on olnud kinnise suu kohal, sest 59-aastane Mart Laar sai Kallaselt, nii et tolmas: „Laar on olnud alati valetaja, aga tundub, et vanaduses läheb asi aina hullemaks.“ Kallas vihastas, sest Laar ei moodustanud Eesti Panga nõukogu nii, nagu Reformierakond tahtis. Kui Jüri Ratasest on saanud EKRE liikmete väljaütlemiste eest sarivabandaja, siis kes vabandab Reformierakonna juhi Kaja Kallase suure suu eest, mis mõnitas Laari?