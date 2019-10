Kinnisvaraekspert: järgnevad aastad võivad kujuneda korteriturul tormiliseks 

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et ehkki maailmamajanduses on murekohti üksjagu ning pikemas perspektiivis on kohalikul kinnisvaraturul aktiivsete noorte inimeste arv langustrendis, võivad järgnevad aasta-kaks osutuda Eesti korteriturul tormiliseks.