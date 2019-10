SKANDAAL PAISUB: Ukrainagate raputab nii USA kui ka Ukraina presidenti 

Praeguse skandaali keskseks, kuid mitte peategelaseks on USA endise asepresidendi Joe Bideni (ametis 2009–2017) 49aastane poeg Hunter, kes on viimastel nädalatel olnud kõige enam mainitav isik USA ja Ukraina ajakirjanduses. Joe Bidenist võib aga suure tõenäosusega saada demokraatide presidendikandidaat tuleva aasta valimistel, mis tähendab seda, et tal tuleb rinda pista Trumpiga, kui viimasest pole selleks ajaks impeachment'iga suudetud vabaneda.