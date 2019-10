Eesti uudised Kirikuõpetaja: kui ei oleks homoparaade, ei oleks ka seda raamatut Asso Ladva , täna, 20:55 Jaga: M

KIRIKUL ON TEEMASID ARUTADA KÜLL JA KÜLL: Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets ütleb, et tema koostatud raamat „Homoküsimus“ on kiriku vastus selleteemalistele küsimustele. Foto: Aldo Luud

„Raamatu koostamise mõte tuli elust enesest, kui meie koguduse liikmed ja sotsiaalmeedias ka teiste koguduste liikmed hakkasid küsima, et kas kirikul on üldse homoseksuaalsusesse suhtumises oma seisukoht. Rakveres peetakse seksuaalvähemuste festivali „Festheart“ ja sealne kirikuõpetaja toetab seda, mis ajas inimesed segadusse,“ ütleb Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets, miks ta pani kokku tekstide kogumiku „Homoküsimus“.