Töötu tudeng: „Mulle ei anta õppetoetust, sest olen varem tööl käinud!“ 

„Tuleb välja, et tööl käinud inimene õppetoetust ei saagi,“ on Marilin nördinud. „Selleks, et saada vajaduspõhist õppetoetust, võetakse arvesse eelmise kalendriaasta sissetulek, mis peab olema 468 eurot kuus või alla selle.“ Marilini palk oli sellest suurem ja õppetoetusest jääb ta ilma, hoolimata sellest, et on praegu töötu.