VARINGUD JA KUKKUMISED: päästjad saavad enim viga kesk tulemöllu inimesi aidates 

„Päästeametis on tööohutus ja tööõnnetuste ennetamine väga olulisel kohal, sest meie jaoks on inimene kõige tähtsam. Tegeleme pidevalt sellega, et meie töötajatel oleksid vajalikud teadmised tööõnnetuste vältimiseks – meil on selleks loodud juhendamise ja väljaõppe süsteem. Samuti on kõik päästetöötajad varustatud isikukaitsevahenditega,“ märkis Spiegel ja lisas, et iga tööõnnetuse järel tehakse selle kohta põhjalik uurimine.