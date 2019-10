Seisukoht | Dumpster diving surnuaias 

Nüüd ukerdan peadpidi Pärnamäe prügikastis. Ei, mitte kuivanud potililli välja õngitsemas, et neid kodus elule putitada. Aiafoorumis keegi rääkis, et käib niimoodi kalmistul ära visatud kanarbikke päästmas. Ma olen pigem ikka seda usku, et surnuaialt midagi koju ei too.