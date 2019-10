VIDEO | „Mis Muss On?“ | Gameboy Tetris: ma sain lõpuks teada, et oskan popmuusikat teha

"Mis Muss On?" on Õhtulehe muusikasaade, mis lahkab lisaks tavapärasele mussijutule ka artisti mõtteid tavaelust. Õhtulehe produtsendi Märt Niidassoo sellekordse saate külaliseks on selle suve kahe hitt-loo “(ei ole) aluspükse“ ja “Für Oksana“ äratuntavaim hääl, Gameboy Tetris