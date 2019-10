Linnar Priimägi | Keegid ja mittekeegid 

Ühiskond paneb need mõisted tähtsuse järjekorda, hierarhiasse. Mõnes kultuuris hinnatakse kõige kõrgemalt vanu mehi, kes moodustavad ühiselu juhtivate tarkade kogu. Et kogemusteta noori tüüri juurde ei lasta, tundub igati põhjendatud. Eks meilgi kehtestatud presidendi kanooniliseks vanuseks 40 aastat.

Kui Dobu saare mees tappis kellegi oma naise suguvõsast, siis pandi ta boikotti ning edaspidi võis talle toitu valmistada ainult tema enda naine. Kui Kavirondo niloot määris käsi inimverega, siis pidi ta asuma eraldi onni, kus teda kolm päeva söötis vanaeit, sest ise ta toitu puutuda ei tohtinud. Kui bantu surmas vaenlase, siis sulgus ta neljaks päevaks omaette hütti, kus keegi mutike toitis teda nagu last ─ ikka toidu puutumatuse pärast.

Taasiseseisvunud Eesti alustas noorte meeste esiletõusuga. Et neil kogemusi nappis, sellest räägib Kiur Aarma ja Raimo Jõeranna pooldokumentaalfilm „Rodeo“ (2018). Samal ajal tõrjuti vanad üldse, aga vanad naised eriti, ühiskondliku huvi äärealale (jaanuaris 1993 Toompeal, pensionäride kolmepäevasel protestimiitingul käratas eakas venelanna sotsiaalminister Lauristinile, et käib kolmandat päeva söömata, ja märtsis 1994 kogunes riigikogu ette eakate meeleavaldus loosungiga „Isamaa – miks tapad mind näljaga?").

Kas selles „kukk või kana, noor või vana“ - hierarhias täheldub mingit muutust või nihet? Võib-olla vaid see, et noorte meeste kõrval hõivavad aina rohkem otsustajapositsioone noored naised. Nelli Kalikova nendib aastal 2018: „Meil ametnikud paljunevad nagu mikroobid. Tibide horde, kes klõbistavad arvuti taga ja jagavad eluvõõraid korraldusi, ei koonda keegi. Nad on ja jäävad.“ Ning väljasurevate eikinestorite asemele tulevad erakondade noortekogudest uued poisid ja tüdrukud ─ riigijuhid. Pensionäridest elab 46,6% vaesuspiiril või allpool.