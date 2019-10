AHVID BRITI PARLAMENDIS: Banksy maal müüdi oksjonil rekordhinnaga

Banksy seda maali näidati esimest korda 2009. aastal Bristolis. Hiljem on kunstnik seda veidi muutnud. Arvestades Suurbritannia parlamendis toimuvaid ägedaid diskussioone Brexiti teemadel on Banksy maal igati päevakajaline.

Banksy identiteet on tänaseni saladus. Teada on vaid, et ta on pärit Bristolist ja asus 1990ndate aastate lõpul elama Londonis.