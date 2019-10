Üle 86 700 inimese saab üksi elava pensionäri toetust 

Uusi pensionäre on toetusesaajate hulgas veidi üle 1900. Ülejäänud on lisandunud elukohaandmete muutumise tõttu või seetõttu, et toetuse saamiseks kehtestatud piirsumma oluliselt tõusis. Kui eelmisel aastal maksti toetust üksi elavatele pensionäridele, kelle kättesaadav vanaduspension jäi alla 492 euro, siis nüüd on piiriks 540 eurot. Seetõttu lisandus tänavu üksi elava pensionäri toetuse saajate hulka üle 5400 inimese, lisaks elukohaandmete muutumise tõttu üle 6800 inimese. „Sama palju on inimesi, kes sel aastal enam üksi elava pensionäri toetust ei saa. Neist poolte puhul on põhjuseks aadressi muutus ja nad ei ela enam üksi, umbes 3000 inimest on meie hulgast lahkunud,“ seletas Sumil-Laanemaa.