ASTRONOOMID: agressiivne naabergalaktika võib ühel päeval meie oma nahka panna 

Ajakiri Nature vahendab, et teadlased on uurinud Andromeeda minevikku, vaadeldes väikesi täheklastreid, tema hävitatud galaktikate jäänused ning leidsid, et viimase kümne miljardi aasta jooksul on ta neelanud vähemalt kaks tükki, mõlemad üsna tillukesed galaktikad. Tõenäoliselt on ta neid hävitanud aga veelgi ning ka suuremaid kui need, millest veel mingid osakesed alles on.