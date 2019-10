Juhtkiri Juhtkiri | Teeme pensionireformi heas usus ohtuleht.ee , täna, 18:10 Jaga: M

Foto: Julia Vakina

„Mul on vahepeal tunne, et endiselt on palju inimesi, kes võitlevad asja vastu, mis on ammu otsustatud. Jutt on siis teise pensionisamba reformist,“ tõdes rahandusminister Martin Helme Eesti panga korraldatud seminaril vahetult enne seda, kui väliseksperdid asusid ette kandma, mis nende riigis pensionireformiga nihu läks.