WHO RAPORT: venelased joovad palju vähem alkoholi 

2003. ja 2016. aasta vahel langes alkoholi tarbimine Venemaal tervelt 43 protsendi võrra. WHO hinnangul võib põhjustajaks olla nii üldine meelsus, mis soosib tervislikumaid eluviise, kui ka seadusandlus, mis seab alkoholile piiranguid. See puudutab nii alkoholireklaame, müügiaegu ja -kohti kui alkoholimaksu.

Positiivsena toob raport esile selle, et alkoholi populaarsuse järsk langus tähendab kodanike keskmise eluea tõusu, mida Venemaal viimastel aastatel juba ka täheldatud. 2018. aastal tõusis oodatav keskmine eluiga Venemaal rekordilisele tasemele: 68 aastat meestel ja 78 naistel. Oluliselt vähenesid enneaegsed surmad, kusjuures WHO sõnul torkab silma just alkoholist põhjustatud õnnetuste ja haiguste vähenemine. Seni pidas organisatsioon Venemaad üheks kõige suurema alkoholi tarbimise tasemega riigiks kogu maailmas ning see oli ka üks peamisi surmapõhjused, ennekõike just tööeas meeste seas.