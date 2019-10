Mart Soidro | Tallinna televisiooni kuulsusetu lõpp 

Või võtame Tallinna Televisiooni otseülekande Keskerakonna 15. kongressilt, mis toimus Tondiraba jäähallis 29. novembril 2015. aastal. See algas kell 11 ja vältas terve päeva kella üheksani välja. Lapsepõlv ja NLKP kongressid tulid meelde, aga dramaatikat jagus õhtutundideni. See oli ju viimane kord, kui Keskerakonna esimeheks valiti Edgar Savisaar, kes häältega 514:468 võitis Kadri Simsoni. Ja ilmselt oli see TTV läbi aegade vaadatum saade, sest ilm sant ja keskerakondlased ülesköetud.

Või TTV seriaal „Savisaare protsess”, mida isegi soliidne Postimees „kodupornoks” nimetas (24.04.2016).

Kui loetellu lisada Savisaare aegu taganuttev „Meedia keskpunkt”, mis levitas lisaks vanainimeste veidrustele ka otsest valet ja väljamõeldisi (vt. Eesti Ekspress 3.10.2019), siis saamegi selle raske taaga, mis Mihhail Kõlvarti õlule oli asetatud. Saba on mõistlik ühe korraga maha raiuda, mitte korraldada pealinlaste hulgas rahvaküsitlust, milline saade võiks jääda, milline mitte.

Tähelepanelik Tallinna Televisiooni vaataja Toomas Mattson avaldas sotsiaalmeedias arvamust, et TTV-s on vähemalt kaks saadet, mille formaadi võiks mõni erakanalitest ära osta ja paluda jätkata senistel tegijatel. Need on dr Viktor Vassiljevi „Tervisevõti“ ja Heimar Lengi, Urmi Reinde ja Mart Ummelase „Meedia keskpunkt". Doktor säraski juba teisipäeva õhtul ühes kommertskanalis ja ma ei imestaks, kui ravimifirmade toetusel särab ka edaspidi. Aga „Meedia keskpunkt”? Kes tahaks sellises saates ennast reklaamida? Võib-olla ainult Taaskasutuskeskus.

Ülehinnatud Tallinna Televisioon

Palju on räägitud, et tänu Tallinna Televisiooni saatele „Vaba mõtte klubi” (hiljem „Otse kümnesse”) pääses 2015. aasta valimistel riigikokku EKRE. Küllap nad oleksid pääsenud parlamenti ka ilma saateta, arvaku Keskerakonnast EKRE-sse üle hüpanud Peeter Ernits pealegi teisiti. Parema pildi selle kanali mõjujõust annab minu meelest fakt, et aastaid TTV-d boikoteerinud Reformierakond saavutas viimastel valimistel läbi aegade parima tulemuse. Nad ei osalenud üheski saates ega teledebatis, aga hoolimata sellest said viimastel riigikogu valimistel 34 kohta.