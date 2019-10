ÜKS BREXITI-KÜSIMUS | Kas minu tähtis külaline peab arvestama mingite ebamugavustega? 

Eesti ja Euroopa Liit teevad kõik, et meie kodanikele ja reisijatele saaks üleminek olema võimalikult sujuv. Küll aga on vahetult Brexiti järel võimalikud piirijärjekorrad ja segadused Ühendkuningriigist lahkumisel ning Euroopa Liitu sisenemisel, mistõttu on otstarbekas rehkendada lisaajaga. Euroopa Liitu reisimiseks on vajalik Ühendkuningriigi kodaniku pass.