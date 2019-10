OHTLIKUD KOOLIBUSSID? Õiguskantsler manitseb riigikogu: kaitske lapsi! 

Viru-Nigula vald. Viru-Nigula vallas on koolitransport korraldatud nii avalike liinide kui ka eraldi õpilasliinidega. Avalike liinide liinibussides on turvavööd, kuid õpilasliinide bussides turvavööd puuduvad, kuna busside vanusest tulenevalt ei olnud nende olemasolu vajalik. Uue hanke dokumentides (perioodiks 2019–2021) on kehtestatud turvavööde nõue. Ükski õpilane pole pidanud püsti seisma.

Põlvamaa

Põlva vald. Vallas on kaks koolibussi, mis sõidavad graafiku alusel. Mõlemas koolibussis on tagatud ohutusnõuded (turvavöid vastuses ei mainita, kuid bussid on uued ehk need peaksid olemas olema). Kohalikke liine ei ole. Põlva valla territooriumil sõidavad maakonnaliinide bussid. Kagu-Eesti Ühistranspordikeskus kinnitas, et bussid on varustatud turvavöödega. Seismine bussides on lubatud, kuid mitte pikemalt kui 15 kilomeetrit.

Räpina vald. Kohalikke liine ja koolibussiliine ei ole. Maakonnaliinide hankelepingutes on kehtestatud turvavööde nõue.

Pärnumaa

Häädemeeste vald. Koolibussides (kaks tükki) on turvavööd ja bussijuhid nõuavad nende kinnitamist. Õpilased ei pea bussis seisma. Kohalikke liine ei ole.

Põhja-Pärnumaa vald. Vallas on kaks kohalikku liini, mis teenindavad põhiliselt Pärnu-Jaagupi piirkonna õpilasi, ning üks koolibuss Vändra piirkonnas. Turvavööd on kõigis bussides. Võimalik, et mõned sõitjad peavad bussiga sõites püsti seisma. Ettevalmistamisel on uus hankemenetlus, milles on suurendatud minimaalset istekohtade arvu, et kõik sõitjad saaksid asulavälisel teel sõitvas bussis istuda.