Poliitika EUROOPASSE SAASTA TÕRJUMA?! Mart Helme kaitseb solvanguid loopinud Urmas Reitelmanni pürgimist delegatsiooni Marvel Riik , täna, 17:07

Urmas Reitelmann (vasakul) ja Mart Helme. Foto: EKRE

Kes oleks parim kandidaat väärika Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee delegatsiooni koosseisu? EKRE meelest on see mees Urmas Reitelmann, kes on omal aval avalikult siunanud pagulasi mugavusprussakateks ning Eestis elavaid venelasi parasiteerivateks tibladeks. Neljapäeval toimunud valitsuse pressikonverentsil kinnitas EKRE esimees Mart Helme, et riigikogulastel on õigus otsustada, millistesse organisatsioonidesse nad kuuluvad.