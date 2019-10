Eesti uudised Politsei otsib Pärnus autorehve lõhkuvat vandaali Toimetas Kristjan Väli , täna, 16:04 Jaga: M

Foto on illustratiivne. Foto: Aldo Luud

Politsei teatab sotsiaalmeedias, et Pärnus liigub ringi kodanik, kes torkab autodel rehve puruks. "Inimesed tihti ei märkagi kohe, et nende rehvid on katki, sest augud on väga väikesed ja rehv tühjeneb seetõttu aeglaselt," seisab PPA teates.Rehvi parandama minnes ei teki kohe ka kahtlus, et auk rehvis on kellegi pahatahtliku teo tagajärg. See selgub tavaliselt siis, kui rehvi parandavad eksperdid sellele pilgu peale on visanud.