Analüüsid öelgu, mis tahavad, pensionireform tuleb: „See on poliitiline valik!“ 

Isamaa valitsusdelegatsiooni juhi ja välisministri Urmas Reinsalu sõnul saab ta aru, et inimestele, kellele ei meeldi teise pensionisamba vabatahtlikuks tegemise mõte, vehivad argumendiga, et tingimata tuleks teha aastatepikkuseid analüüse, et saada aimu selle mõjudest. Kuigi ka peaminister Jüri Ratas on varasemalt öelnud, et mõjuanalüüsid tulevad, tõi Reinsalu välja, et päeva lõpuks on pensionisamba vabatahtlikuks muutmine poliitiline valik. „See on ühiskonnas tehtud valik läbi [riigikogu] valmistel saadud mandaadi,“ ütles Reinsalu. „Mis on selle mõjud, kuidas on see tehniliselt vormistatud – need hinnangud saavad kindlasti olema.“

Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratase sõnul peaksid riigikogulased saama reformi eelnõu kätte käesoleval kuul ning see peaks andma piisavalt aega, et muudatusega lähemalt tutvuda. Samas märkis ta, et nii rahandus- kui ka sotsiaalministeerium teeb reformi kohta analüüse.

Kolmapäeval tutvustas Eesti Pank enda finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringut, milles nenditi, et raha võtavad välja need, kellel oleks seda tegelikult vaja pensionipõlves. Küsimusele, kas ja kuidas plaanitakse reformiga leevendada võimalikke halbu mõjusid, vastasid ministrid, et reform on vabatahtlik ning suurem osa inimestest oskab rahaga ümber käia.

„Kui väidetakse, et inimesed jäävad vaesemaks ja riik teeb kuidagi inimestele ülekohut, siis see väide põhineb inimesi diskrimineerival alusel,“ märkis Helme. „See väide põhineb sellel, et suurt osa ühiskonnast peetakse idiootideks. Julgen kinnitada, et suur osa ühiskonnast on väga tervemõistuslik ja idioodid moodustavad marginaalse vähemuse, keda see reform ei puuduta.“