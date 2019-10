Liibüa kodusõjas hukkus 10–35 Vene palgasõdurit

Tänaseks on hukkunute arv tõusnud kuni 35ni, kirjutab Meduza viitega allikatele, mis on lähedalt seotud Wagneri grupiga. Venemaa võimud seda infot kinnitanud ei ole, kuid esimeste hukkunute surnukehad on toodud Venemaale. Meduzal on teada ka nende nimed.