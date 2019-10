Linnahalli võib tulla ooperiteater 

Ratasel tuli Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" vastata küsimusele, miks on 2020. aasta riigieelarves Linnahallile ette nähtud null eurot. Ratas vastas, et järgmise aastaga on probleem, kuna Euroopast pole saadud riigiabi luba, vahendab ERR Uudised.