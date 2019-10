VIDEO | Kadri Simson pidi Brüsselis aru andma ka Eesti põlevkivi kasutamisest 

Nii heitis Soome roheline Ville Niinistö Simsonile ette seda, et viimane oli majandusministriks ajal, kui Eesti jätkab põlevkivi kasutamist energia saamiseks ning plaanib selles vallas veel investeeringuid teha. Simson vastas, et Eesti töötas omal ajal välja pikaajalise plaani, mille kohaselt kärbib Eesti kasvuhoonegaaside heitmeid 2030. aastaks 70 protsenti ning et ta pühendub sada protsenti sellele, et 2050. aastaks jõutaks kliimaneutraalsuseni.