SALAKÜTTIDE OHVER: jõest leiti 70 kuulihaavaga haruldase pügmee-elevandi surnukeha 

Õnnetu loomakese surnukeha leiti Borneo saare Malaisiapoolses osas asuvast jõest. Elevandil olid eemaldatud mõlemad kihvad ning tema kehas oli 70 kuulihaava. Looma leidjad teatasid, et elevandi laip oli pooleldi vees hulpinud ning selle kuivale maale toimetamiseks vajati tõstemasinaid.

Lahkamisel tõestasid eksperdid, et looma oli tulistatud lähedalt poolautomaatse tulirelvaga. Nad ei osanud kinnitada, kas tapetud pügmee-elevant suri kiirelt või pidi aeglaselt piinarikast lõppu ootama. Vaid üks kuul, mis oli läbistanud looma meelekoha, oleks elevandi silmapilkselt tapnud, ent eksperdid ei teadnud, kas tegu oli esimese või lausa viimase lasuga.

Iga pügmee-elevandi surm on liigile raskeks hoobiks, sest neid leidub maailmas vaid alla 1500 isendi. Liik võeti looduskaitse alla 1997. aastal ning ühe pügmee-elevandi tapmine võib kaasa tuua kuni viieaastase vangistuse või 60 000 dollarit trahvi. Elevandiluu kõrge hind mustal turul on aga salaküttide jaoks looma elust tunduvalt tähtsam. Viimase kümne aasta jooksul on hukkunud vähemalt 100 pügmee-elevanti.