UKRAINAGATE: Donald Trumpi tagandamisprotsess demokraatidele edu ei tõota  

Kuna demokraadid saavad ka ise aru, et senistest tõenditest, mida praktiliselt ei olegi, ei piisa Trumpi vastu välja astumiseks, on hakatud esitama uusi nõudmisi. Nii on näiteks demokraadid soovinud ligipääsu Trumpi ja Putini jutuajamistele, aga The New York Times tuli välja versiooniga, et Trumpi ja Giuliani arvates on Ukraina püüdnud mõjutada USA valimisi.