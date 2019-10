MUREKOHT: rahvarohketel laatadel ei saa prügi sorteerida 

Suurüritustel saab keskkonda säästa näiteks prügi sorteerides, ühekordseid nõusid vältides, taastuvenergiat kasutades jne. Tartu loodusmaja projektijuhi Eeva Kirsipuu-Vadi sõnul ei saa välja tuua enim keskkonda saastavat üritust, kuid üheks murekohaks on kindlasti laadad.

„Nii kaugele me pole jõudnud, et näiteks kõrred ära keelata,“ ütles Grihin. Tema sõnul oleks seda ka keeruline teha, sest üritus on niivõrd suur. Järgmist laata ette valmistama hakates vaatab aga korraldusmeeskond uuesti üle keskkonnasäästmise võimalused.

Eesti vanima, Lindora laada korraldaja Ivar Traagel rääkis, et seal on kauplejatel keelatud müüa kohvi segamiseks plastikust pulki. Traagel ütles, et laadal kontrollitakse, kas kauplejad peavad reeglitest kinni. Rikkujaid trahvitakse näiteks kohamaksu tõstmisega.

Lindora laadal prügi ei sorteerita. Kuna üritus kestab neli-viis tundi, ei tule Traageli sõnul rahaliselt välja see, et erinevaid prügikonteinereid kohale tuua. Lindora laada keskkonnasõbralikumaks muutmine on tema sõnul korraldajatel juba viimased kaks aastat mõttes olnud ning selle poole ka püüeldakse.

Paunvere laata külastab korraldaja Reelika Kivimurru sõnul igal aastal umbes 25 000 inimest. Kivimurd ütles, et sel aastal oli kõigil kauplejatel võimalus kasutada laadal tavaliste kõrte asemel rookõrsi ning külalised said kohale tulla tasuta ühisbussiga. Kuigi muutused on märgatavad, ei sorteerita siiski prügi ka Paunvere laadal.