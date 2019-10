PARADOKS: miks müüakse kortereid valdadesse, mida ei ole olemas?

Kv.ee portaali turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristiana Põld selgitas, et kv.ee leheküljel on säilitatud vanad haldusüksused selleks, et inimestel oleks lihtsam kinnisvara otsida. Näiteks tõi ta Saaremaa valla, kus ühe nime alla liitusid kokku viis-kuus valda. Inimeste otsimisharjumused ei muutu Põllu sõnul vaid paari kuu jooksul, seega hoitakse vanade haldusüksuste nimesid portaalis veel mõnda aega.

Kambja vallavolikogu esitas 2018. aasta aprillis valitsusele taotluse valla nime muutmiseks. Taotluses oli välja toodud, et Ülenurme vallas elab ligi kolm korda rohkem inimesi kui Kambja vallas. Lisaks on Ülenurme tuntud pigem linnalise vallana ja Kambja hoopis hajaasustatud maavallana ning piirkonnad ei pruugi seetõttu hästi ühtlustuda.

Selle aasta juulis võttis valitsus vastu otsuse, et valla nimeks jääb siiski ajalooliselt tähtis kihelkonnanimi Kambja.

Kambja vallavanem Aivar Aleksejev nendib, et pärast Ülenurme aleviku liitmist Kambja vallaga ei märgita kinnisvarakuulutustesse enam Ülernurme valla nime. Seega kuigi kinnisvaraportaalist www.kv.ee saab ikka veel otsida kortereid ja maju sellisesse piirkonda nagu Ülenurme vald, on kuulutustes kõigi kinnisvarade aadressi juurde kirjutatud, et tegu on Kambja vallaga.

Kinnisvarabüroo Domus Kinnisvara kutseline kinnisvarahindaja Mihail Važnõi ütles, et kuulutuses peabki olema täpselt märgitud, kus asub reklaamitav kinnisvara. Tema andmetel on varem ette tulnud, et Ülenurme alevikus olevat kinnisvara märgitakse hoopis Tartu äärelinna piiridesse. Selliste juhtumite puhul tehti müüjatele märkus.

Kinnisvarabüroo Skanton Kinnisvara maakler Kaire Nirk sõnas, et Kambja valla nimega käib kaasas negatiivne meelestatus. „Inimesed võivad Kambja valla nime müügikuulutuse juures nähes ära ehmuda ja mõelda: „Ma ei ela ju kuskil Kambja vallas, jumal teab kui kaugel Tartust!““ Tema sõnutsi ei seosta huvilised Tartust 20 km eemal asuvat Kambjat sugugi Ülenurme piirkonnaga, mis on rohkem linnastunud.