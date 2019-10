Vladimir Putin: mind ei vaimustanud Greta Thunbergi kõne 

„Ma võin kõigile pettumust valmistada, ent ma ei jaga üldist vaimustust Greta Thunbergi kõne kohta,“ teatas Putin kolmapäeval toimunud energiafoorumil Moskvas. „Keegi pole Gretale selgitanud, et modernne maailm on keeruline ja eriilmeline ning inimesed Aafrikas või paljudes Aasia riikides soovivad elada sama jõukalt nagu Rootsis,“ selgitas Venemaa riigipea oma seisukoha tagamaid.

Siiski kinnitas Putin, et keskkonnaprobleemidele tähelepanu pööravaid noori inimesi tuleb toetada, ent mitte täiskasvanute omakasupüüdlikel eesmärkidel. „Kui keegi kasutab lapsi ja teismelisi isiklike huvide tarbeks, väärib see ainult hukkamõistu,“ kinnitas president. Ta lisas, et kindlasti on Greta heasüdamlik ja aus tüdruk, ent täiskasvanud peaksid tegema kõike, et lapsi mitte sellisesse ekstreemsesse olukorda asetada.