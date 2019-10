Kontserdikorraldaja peab maksma Vene autorite muusika eest litsentsitasu 

Vaidlus puudutas 25. mail 2018 toimunud Stas Pjeha ja 11. juunil 2018 toimunud Diana Arbenina ning Night Snipersi kontserti. Pooled ei vaielnud kohtus selle üle, et Tallinn Contsert Club OÜ ja Worex Music OÜ korraldasid kontserdid, kuid ei sõlminud Eesti autorite ühinguga litsentsilepingut ega tasunud muusikateoste avaliku esitamise eest litsentsitasu, selgitas Eesti autorite ühingu esindaja, advokaat Mari Must. Samuti ei olnud vaidlust selle üle, et kontsertidel tulid esitamisele lood sellistelt Vene autoritelt, kes on Venemaa kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmed ning kelle õigusi Eestis esindab Eesti autorite ühing. Pooled vaidlesid hoopis selle üle, kas Vene autorid saavad Eestis oma autoriõigusi kaitsta Eesti või Vene seaduste põhjal, sõnas Must.